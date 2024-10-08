Бизнес

В Україні стартувала программа для підтримки молодих бізнесменів: хто може стати учасником та як це зробити

В Україні розпочалася реєстрація на програму бізнес-підтримки молодіжних підприємств — LIFT від Amplifiers Program.

Арина Марченко Send an email 15 часов ago
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Молоді бізнесмени
В Україні стартувала программа для підтримки молодих бізнесменів: хто може стати учасником та як це зробити

Проєкт націлений на створення екосистеми, яка сприятиме розвитку підприємництва серед молоді з огляду на сучасні виклики й потреби учасників і учасниць.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт МОН.

Що відомо про програму             

12 підприємців і підприємиць здобудуть знання і навички для розвитку й масштабування власної справи, а також зможуть отримати грант у розмірі 10 000 доларів США, щоб реалізувати затверджений бізнес-проєкт та досягнути бізнес-цілей.

Проєкт дозволить молоді не лише адаптуватися до умов війни, але й розвивати бізнес, забезпечуючи сталий економічний ріст у громадах.

У якому форматі можна долучитися до програми

  • Онлайн-навчання і менторська підтримка. Такий формат передбачає індивідуальні консультації від експертів з різних сфер бізнесу — від фінансового менеджменту до розвитку особистого бренду, цифрового маркетингу, PR, управління персоналом, експорту, юридичних питань і автоматизації бізнес-процесів.
  • Експертна допомога у створенні бізнес-планів та підготовці грантового пакету. Учасники отримають підтримку в розробленні бізнес-планів та поданні заявок на грантове фінансування в обсязі до 10 000 доларів США для реалізації своїх проєктів.
  • Офлайн-зустрічі та нетворкінг. Учасники зможуть особисто поспілкуватись із провідними експертами та підприємцями та отримати відповіді на найактуальніші питання для свого бізнесу. Нетворкінг-зустрічі відбуватимуться у Києві.

Як стати учасником програми

Проєкт створений для підприємців та підприємиць, які:

  • віком до 29 років;
  • мають щонайменше один рік досвіду підприємницької діяльності;
  • представляють малу громаду з чисельністю населення до 100 000 осіб;
  • представляють мікро-, малий або середній бізнес у будь-якому регіоні України (окрім безпосередньої зони бойових дій).

Зареєструватись на проєкт можна за посиланням.

Раніше ПЛ писала про те, як зареєструвати ФОП через «Дію».

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Арина Марченко Send an email 15 часов ago
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