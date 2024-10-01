Нова пошта оновила ціни на доставку: скільки доведеться платити з 1 жовтня

Вартість в середньому зросла на 10 грн залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика.

З 1 жовтня клієнтам Нової пошти доведеться платити більше за доставку документів, посилок та вантажів.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на PaySpaceMagazine.

Головною причиною зміни тарифів називають зростання вартості на енергоносії (електроенергію та паливо), які становлять суттєву частку у собівартості послуг.

Водночас у Новій пошті зазначили, що попри підвищення тарифів впроваджують нові технології та покращують надання послуг.

«Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки», — йдеться в повідомленні компанії.

Скільки доведеться платити за доставку з 1 жовтня

Залежно від категорії посилки ціни на доставку зросли в середньому на 10 грн. Вже відсьогодні діють такі тарифи:

Документи — 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт.

Посилки до 30 кг можуть безплатно запакувати у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування – 15 грн.

Доставка по місту:

до 2 кг — 60 грн;

до 10 кг — 90 грн;

до 30 кг — 140 грн.

Доставка по Україні:

до 2 кг — 80 грн;

до 10 кг — 110 грн;

до 30 кг — 160 грн.

Вантажі понад 30 кг:

між відділеннями по місту +0,5 грн/кг;

між відділеннями по Україні: + 1 грн/кг.

Які послуги будуть безкоштовними

Нова пошта скасувала деякі платежі, наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

Також клієнти можуть скористатися іншими послуги, за які не береться оплата, зокрема:

безплатне легке повернення від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов;

безплатна переадресація посилки по Україні, поки посилка не приїхала в точку отримання;

безплатне пакування у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів.

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