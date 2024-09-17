ФОПів в Україні знову зобов’яжуть платити ЄСВ: коли очікувати зміни та скільки доведеться спати

У такому разі у 2025 році мінімальний ЄСВ буде на рівна 1760 грн на місяць.

Про це пише Первая Лента з посиланням членкиню комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніну Южаніну («Європейська солідарність»). Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 1 березня 2022 року Уряд схвалив рішення про тимчасове звільнення підприємців від обов’язкової сплати ЄСВ.

Відповідно до пункту №3 прикінцевих положень, усі ФОПам надалось право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати внесок за себе до закінчення війни і ще протягом 12 місяців після її завершення. Міра прийнялась задля полегшення фінансового навантаження на підприємців у складний період.

Однак, ФОПам не заборонялось й надалі сплачувати ЄСВ на добровільній основі, і податкова неодноразово наголошувала, що сплата цього внеску безпосередньо має вплив на зарахування страхового стажу, який відіграє важливу роль для майбутнього пенсійного забезпечення. Якщо ж страхові періоди не враховуватимуться, що може позначитися на тривалості трудового стажу та розмірі пенсій у майбутньому.

З 2025 року, після завершення дії тимчасових пільг, підприємців зобов’яжуть сплачувати ЄСВ. Таким чином, держава покроково повертатиметься до звичайного режиму функціонування податкової системи, що дасть змогу стабілізувати пенсійний фонд і забезпечити додаткові надходження до бюджету.

Суми ЄСВ прив’язані до мінімальної заробітної плати, яку в 2024 році підвищили у два етапи. Мінімальна зарплата зросла до 8000 грн, а це означає зростання мінімального розміру ЄСВ для підприємців:

з січня по квітень мінімальний ЄСВ становить 1562 грн на місяць, або 4686 грн на квартал;

з квітня по січень 2025 року мінімальний розмір ЄСВ збільшиться до 1760 грн на місяць або 5280 грн на квартал.

На 2025 рік передбачається, що ці показники залишаться без змін, оскільки підвищення соціальних стандартів не планується.

Раніше ПЛ писала про те, що в Україні можуть запровадити нову класифікацію бізнесу.