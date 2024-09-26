В Україні розпочинається набір на безкоштовне бізнес-навчання: хто може стати учасником і як подати заявку
В Україні стартував прийом заявок на участь у програмі бізнес-навчання REDpreneurUA, яка націлена на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ветеранів, людей з інвалідністю, одиноких матерів та безробітних.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.
Ініціатива створення проєкту з безкоштовного навчання реалізується глобальною франшизою REDpreneur за підтримки Австрійського Червоного Хреста.
Хто може взяти участь у програмі
Програма надає можливість безкоштовно опанувати всі аспекти ведення бізнесу. Учасниками проєкту можуть стати як новачки, які планують започаткувати відкритий власну вправу, так і діючі підприємці, які прагнуть розвивати нові напрями.
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Навчатись зможуть особи віком від 18 до 59 років, які належать до таких категорій:
- внутрішньо переміщені особи;
- особи з інвалідністю;
- ветерани;
- жінки у складних життєвих обставинах;
- опікуни, багатодітні або одинокі батьки;
- безробітні.
Пріоритет надаватиметься учасникам, які планують створити нові бізнеси чи соціальні проєкти, спрямовані на розвиток України.
Також серед умов програми – проживання на території України та доступ до інтернету. Реєстрація триватиме до 20 жовтня 2024 року.
Зареєструватись у програмі можна за посиланням.
Раніше ПЛ писала, що ще одна європейська країна пропонує допомогу для запуску бізнесу: