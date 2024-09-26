В Україні розпочинається набір на безкоштовне бізнес-навчання: хто може стати учасником і як подати заявку

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Ініціатива створення проєкту з безкоштовного навчання реалізується глобальною франшизою REDpreneur за підтримки Австрійського Червоного Хреста.

Хто може взяти участь у програмі

Програма надає можливість безкоштовно опанувати всі аспекти ведення бізнесу. Учасниками проєкту можуть стати як новачки, які планують започаткувати відкритий власну вправу, так і діючі підприємці, які прагнуть розвивати нові напрями.

Навчатись зможуть особи віком від 18 до 59 років, які належать до таких категорій:

внутрішньо переміщені особи;

особи з інвалідністю;

ветерани;

жінки у складних життєвих обставинах;

опікуни, багатодітні або одинокі батьки;

безробітні.

Пріоритет надаватиметься учасникам, які планують створити нові бізнеси чи соціальні проєкти, спрямовані на розвиток України.

Також серед умов програми – проживання на території України та доступ до інтернету. Реєстрація триватиме до 20 жовтня 2024 року.

Зареєструватись у програмі можна за посиланням.

Раніше ПЛ писала, що ще одна європейська країна пропонує допомогу для запуску бізнесу: