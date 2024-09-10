Програму «Власна справа» розширено: хто тепер може отримати гроші на відкриття бізнесу

Молодим підприємцям передбачено виділення гранту до 150 тис. грн за программою «Власна справа». Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Уряд online.

Щоб отримати грант українцям віком до 25 років, їм потрібно просто зареєструвати ФОП без створення робочих місць.

Варто зазначити, що за три роки у молодих підприємців з’явиться можливість отримати грант «Власна справа» вже на загальних умовах: грант розміром до 250 тис. грн із зобов’язанням створити щонайменше два робочих місця.

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Хто може отримати грант

Подати заяву на грант можуть фізичні особи, які хочуть відкрити ФОП, діючі ФОПи та юридичні особи:

які не перебувають і не працюють на тимчасово окупованій території України;

які не працюють на території РФ;

які не перебувають під санкціями;

щодо яких не порушували справи про банкрутство;

які не притягувалися до кримінальної відповідальності за корупцію;

які не мають заборгованості перед бюджетом;

які не виробляють та/або не реалізують зброю, алкогольні напої, тютюнові вироби та не займаються обміном валют;

які не є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами.

Оформити заявку на отримання гранту можна на порталі «Дія». Щоб отримати консультацію, можна звернутися до найближчого відділення Ощадбанку.

Раніше ПЛ писала про те, як закрити ФОП через «Дію».