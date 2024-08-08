Укроборонпром піднявся у рейтингу світових оборонних компаній
«Укроборонпром» вперше увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній.
Наразі українська компанія посідає 49-те місце у цьому рейтингу.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна в Telegram та рейтинг Defense News.
Як розповів Камишін, минулого року «Укроборонпром» посідав 65 місце, втім всього за рік підприємство змогло піднятись на 16 сходинок.
При цьому він зауважив, що з сотні найбільших оборонних компаній світу саме «Укроборонпром» зростає найшвидше — його виторг за 2023 рік виріс на 72% до 2,2 мільярда доларів.
Водночас Камишін наголосив, що Україна не ганяється за рейтингами, але це підняття спричинен викликами, перед якими постала сьогодні наша країна.
«Звичайно, жоден рейтинг не є нашою ціллю сьогодні, і спричинений цей бурхливий розвиток, на жаль, критичною необхідністю», — висловився він.
За словами чиновника, наразі ціль усієї української оборонної промисловості одна — виробляти якомога більше та швидше якісної зброї для Сил оборони з впровадженнями модернізацій.
Діяльність «Укроборонпрому»
Варто нагадати, що цього літа «Укроборонпром» та німецький Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки.
Наприкінці липня директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін повідомляв, що на території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини в рамках угоди з концерном Rheinmetall.
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