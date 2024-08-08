Укроборонпром піднявся у рейтингу світових оборонних компаній

Наразі українська компанія посідає 49-те місце у цьому рейтингу.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна в Telegram та рейтинг Defense News.

Як розповів Камишін, минулого року «Укроборонпром» посідав 65 місце, втім всього за рік підприємство змогло піднятись на 16 сходинок.

При цьому він зауважив, що з сотні найбільших оборонних компаній світу саме «Укроборонпром» зростає найшвидше — його виторг за 2023 рік виріс на 72% до 2,2 мільярда доларів.

Водночас Камишін наголосив, що Україна не ганяється за рейтингами, але це підняття спричинен викликами, перед якими постала сьогодні наша країна.

«Звичайно, жоден рейтинг не є нашою ціллю сьогодні, і спричинений цей бурхливий розвиток, на жаль, критичною необхідністю», — висловився він.

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За словами чиновника, наразі ціль усієї української оборонної промисловості одна — виробляти якомога більше та швидше якісної зброї для Сил оборони з впровадженнями модернізацій.

Діяльність «Укроборонпрому»

Варто нагадати, що цього літа «Укроборонпром» та німецький Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Наприкінці липня директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін повідомляв, що на території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини в рамках угоди з концерном Rheinmetall.

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