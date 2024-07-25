Бизнес

Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу»: що він передбачає

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про «Клуб білого бізнесу».

Арина Марченко Send an email 2 часа ago
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Про це пише Первая Лента з посиланням на допис голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

Законом передбачається:

  • запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;
  • до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, будуть отримувати такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
  • скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

Гетманцев наголосив, що держава та білий бізнес повинні спільно боротися з тіньовиками та корупціонерами.

«Саме по цій межі протистояння ми разом ефективно подолаємо тінь, а головне корупцію. Ми повинні пройти шлях подолання разом, крок за кроком. Це і є головною метою закону про Клуб білого бізнесу», — заявив чиновник.

Раніше ПЛ писала про те, який документ підписали український і польський бізнес у Варшаві.

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Арина Марченко Send an email 2 часа ago
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