Що таке «єДозвіл» в «Дії» і чому це важливо для бізнесу

Це означає, що скоро оформити ліцензії та дозволи для бізнесу можна буде у кілька кліків на порталі «Дія».

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Як відомо, над проєктом ведуть роботу Міністерство цифрової політики разом з Міністерством економінки. Оскільки уряд ухвалив постанову про старт системи «єДозвіл» для бізнесу, то найближчим часом на порталі «Дія» українці зможуть отримувати повний цикл процедур видачі дозвільних документів.

«Без черг, купи паперів та корупції», — наголосили в Мінцифри.

Зазначається, що система автоматично перевірятиме документи, які завантажить користувач за спеціальним алгоритмом. Якщо рівень ризику буде визначено як низький – реєстрація відбудеться автоматично. Якщо система виявила ризик – заяву буде розглядати представник держоргану і надасть відповідь про видачу ліцензії протягом 10 днів.

З «єДозволом» підприємці в кілька кліків зможуть:

подавати заяви про отримання, відновлення, зупинення чи анулювання ліцензій, розширення або звуження господарської діяльності;

інформувати про зміни в документах та відомостях, які долучалися до заяви;

створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

отримувати інформацію про стан чи результати розгляду електронних документів;

здійснювати оплату надання адмінпослуг;

скаржитися на дії органу ліцензування щодо порушення ним вимог законодавства у сфері ліцензування.

В Мінцифри додали, що на першому етапі в «Дії» будуть доступні декларації у сфері охорони праці. Вже з вересня 2024 року українці зможуть отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Поступово перелік послуг розширюватиметься.

«Функціонал єДозволу буде також доступний у межах комплексної послуги е-Підприємець», – додали у відомстві.

Раніше ПЛ писала про те, чому в Україні закриваються ФОПи і де їх найбільше.