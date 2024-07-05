Чому в Україні закриваються ФОПи і де їх найбільше

Це на 54% вищі показники закриття бізнесів приватними підприємцями, ніж за аналогічний період у 2023 році. Про це пише Первая Лента з посиланням на agronews.ua.

Згідно з даними YouControl.Market, у першому півріччі 2024 року загалом в Україні закрилось майже 92 тисяч бізнесів. Найчастіше закриття ФОПи відбувалось на початку року – до травня в середньому було закрито 16 тисяч ФОПів щомісячно.

Де закрилось найбільше ФОПів

Найбільша кількість бізнесів за 6 місяців 2024 року закрилась у Києві – понад 12 тис. Також серед лідерів Харків – 5,3 тис., Одеса – 3,8 тис., Дніпро – 3,3 тис., та Львів – 2,8 тис.

Закриття ФОПів найчастіше відбувається у таких галузях як:

роздрібна торгівля – 32%;

інформаційні технології – 17,2%;

інші послуги – 10,6%;

транспорт та логістика – 8,1%;

громадське харчування – 5%.

Відсоток закриття бізнесів чоловіками та жінками суттєво не відрізняється: 44 тис. жінок припинили свою підприємницьку діяльність (це 48%), а серед чоловіків цей показник становить 47,7 тис. (52%).

Чому в Україні закриваються ФОПи

За думкою фінансового аналітика YouControl Романа Корнилюка, масове закриття ФОПів не повʼязане з негативними тенденціями в економіці, адже в Україні й надалі спостерігається відкриття великої кількості ФОПів.

Корнилюк пояснює, що у 2022 році і частково 2023 році власникам і ФОПам часто не встигали юридично оформлювати закриття свого бізнесу, навіть якщо де-факто бізнес-активність згорталася. Тому частина запитів на закриття і припинення у 2024 році – це «відкладений попит» на юридичне оформлення припинення бізнесу, який насправді виник раніше.

Раніше ПЛ писала про те, як змінилось оподаткування для ФОПів у липні 2024.