Чому в Україні закриваються ФОПи і де їх найбільше
За перше півріччя 2024 року в Україні закрилось майже 92 тисяч ФОПів.
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Це на 54% вищі показники закриття бізнесів приватними підприємцями, ніж за аналогічний період у 2023 році. Про це пише Первая Лента з посиланням на agronews.ua.
Згідно з даними YouControl.Market, у першому півріччі 2024 року загалом в Україні закрилось майже 92 тисяч бізнесів. Найчастіше закриття ФОПи відбувалось на початку року – до травня в середньому було закрито 16 тисяч ФОПів щомісячно.
Де закрилось найбільше ФОПів
Найбільша кількість бізнесів за 6 місяців 2024 року закрилась у Києві – понад 12 тис. Також серед лідерів Харків – 5,3 тис., Одеса – 3,8 тис., Дніпро – 3,3 тис., та Львів – 2,8 тис.
Закриття ФОПів найчастіше відбувається у таких галузях як:
- роздрібна торгівля – 32%;
- інформаційні технології – 17,2%;
- інші послуги – 10,6%;
- транспорт та логістика – 8,1%;
- громадське харчування – 5%.
Відсоток закриття бізнесів чоловіками та жінками суттєво не відрізняється: 44 тис. жінок припинили свою підприємницьку діяльність (це 48%), а серед чоловіків цей показник становить 47,7 тис. (52%).
Чому в Україні закриваються ФОПи
За думкою фінансового аналітика YouControl Романа Корнилюка, масове закриття ФОПів не повʼязане з негативними тенденціями в економіці, адже в Україні й надалі спостерігається відкриття великої кількості ФОПів.
Корнилюк пояснює, що у 2022 році і частково 2023 році власникам і ФОПам часто не встигали юридично оформлювати закриття свого бізнесу, навіть якщо де-факто бізнес-активність згорталася. Тому частина запитів на закриття і припинення у 2024 році – це «відкладений попит» на юридичне оформлення припинення бізнесу, який насправді виник раніше.
Раніше ПЛ писала про те, як змінилось оподаткування для ФОПів у липні 2024.