Як змінилось оподаткування для ФОПів у липні 2024

Водночас зросте єдиний податок для фізичних осіб-підприємців I та II груп, прив’язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який станом на сьогодні становить вже 3 028 гривень.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт True UA.

Варто нагадати, що від початку поточного року мінімальна заробітна плата в Україні зростала двічі. Тому для фізичних осіб-підприємців залишається ключовим питання щодо актуальних розмірів податків у липні для підприємців різних груп.

Зазначається, що розміри мінімального та максимального ЄСВ не зазнають змін:

мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати — 1 760 гривень на місяць,

максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат — 26 400 гривень на місяць.

Водночас зросте єдиний податок для I та II груп, який залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі становить 3 028 гривень.

ФОП I групи сплачує 302,80 гривні — це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

ФОП II групи сплачує 1 600 гривень — це 20% від мінімальної зарплати;

ФОП III групи має фіксований ЄП на рівні 2023 року — це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів — для неплатників ПДВ.

Які штрафи очікують на порушників

Для порушників, які вчасно не сплатили єдиний податок, передбачені штрафи та пеня: до 30 календарних днів — 5% та 10% — якщо минуло понад 30 календарних днів.

Максимальний річний дохід для ФОПів

В Україні наразі існує дві системи оподаткування для підприємців: спрощена і загальна.

Спрощена система має іншу ставку єдиного податку і передбачає певні обмеження залежно від групи оподаткування. У випадку, якщо підприємець перевищив встановлений ліміт доходів, то ФОПа можуть перевести на загальну систему оподаткування.

У липні ці ліміти для ФОПів не повинні перевищувати такі суми:

річний дохід для платників 1 групи (167 розмірів мінімальної зарплати) — 1 336 000 гривень;

річний дохід для платників 2 групи (834 розміри мінімальної зарплати) — 6 672 000 гривень;

річний дохід для платників 3 групи (1 167 розмірів мінімальної зарплати) — 9 336 000 гривень.

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