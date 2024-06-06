Підприємці чотирьох українських областей можуть отримати грант: який розмір допомоги та на що можна використати кошти

Йдеться про Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Запорозьку області.

Про це пише Первая Лента з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Зазначається, що програма має на меті допомогти підприємствам і підприємцям подолати негативні наслідки війни, а також посприяти збільшенню робочих місць.

Першочергово кошти надаватимуться підприємствам та ФОПам, які постраждали внаслідок воєнних дій та реалізують/виробляють товари або надають послуги для покриття базових потреб населення.

Учасники програми можуть використати надану допомогу на покриття різноманітних витрат, зокрема:

купівлю обладнання;

оплату оренди приміщення;

оплату лізингу обладнання;

інші актуальні потреби бізнесу.

Розмір гранту — до 5 тисяч доларів США.

Крім того, програмою передбачено до 5 годин бізнес-консультацій (бухгалтерський облік, маркетинг, юридична допомога тощо). Учасник програми може обрати будь-яку з цих тем.

Консультації надаватиме компанія, яка спеціалізується на таких послугах (очно або онлайн залежно від місця розташування підприємства).

Щоб взяти участь у програмі, необхідно:

Заповнити анкету, додавши бізнес-план у довільній формі (анкета доступна англійською та українською мовами). Працевлаштувати мінімум на 6 місяців принаймні одну особу, яка постраждала від війни. Грант не покриватиме заробітну плату для нового співробітника, проте державою передбачені компенсації, якщо працівник має статус ВПО чи інвалідність. У встановлені терміни надати звіт про те, на що були використані отримані кошти.

Набір триватиме, поки не набереться необхідна кількість учасників.

Як відомо, грантова допомога реалізується завдяки підтримці, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Раніше ПЛ писала про те, як правильно закрити ФОП, щоб не мати проблем у майбутньому.