Підприємці чотирьох українських областей можуть отримати грант: який розмір допомоги та на що можна використати кошти
Розпочався прийом заявок на грантову програму для малого та середнього бізнесу, що розташований на сході на півдні України.
Йдеться про Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Запорозьку області.
Про це пише Первая Лента з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Зазначається, що програма має на меті допомогти підприємствам і підприємцям подолати негативні наслідки війни, а також посприяти збільшенню робочих місць.
Першочергово кошти надаватимуться підприємствам та ФОПам, які постраждали внаслідок воєнних дій та реалізують/виробляють товари або надають послуги для покриття базових потреб населення.
Учасники програми можуть використати надану допомогу на покриття різноманітних витрат, зокрема:
- купівлю обладнання;
- оплату оренди приміщення;
- оплату лізингу обладнання;
- інші актуальні потреби бізнесу.
Розмір гранту — до 5 тисяч доларів США.
Крім того, програмою передбачено до 5 годин бізнес-консультацій (бухгалтерський облік, маркетинг, юридична допомога тощо). Учасник програми може обрати будь-яку з цих тем.
Консультації надаватиме компанія, яка спеціалізується на таких послугах (очно або онлайн залежно від місця розташування підприємства).
Щоб взяти участь у програмі, необхідно:
- Заповнити анкету, додавши бізнес-план у довільній формі (анкета доступна англійською та українською мовами).
- Працевлаштувати мінімум на 6 місяців принаймні одну особу, яка постраждала від війни. Грант не покриватиме заробітну плату для нового співробітника, проте державою передбачені компенсації, якщо працівник має статус ВПО чи інвалідність.
- У встановлені терміни надати звіт про те, на що були використані отримані кошти.
Набір триватиме, поки не набереться необхідна кількість учасників.
Як відомо, грантова допомога реалізується завдяки підтримці, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Раніше ПЛ писала про те, як правильно закрити ФОП, щоб не мати проблем у майбутньому.