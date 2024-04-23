Бизнес
Українців хочуть зобов’язати інформувати споживачів про товари компаній, які продовжують працювати в РФ: як це відбуватиметься
У Верховну раду внесли законопроєкт, яким пропонують закріпити обов'язок доносити інформацію до споживачів про виробників, продавців та виконавців, які провадять господарську діяльність на території країни-агресорки.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на законопроєкт № 11183.
Автори законопроекту пропонують:
- в законодавстві про захист прав споживачів зробити обов’язковим маркування цінника та упаковки товару, виробник якого провадить господарську діяльність на території держави, визнаної агресором або окупантом, написом «Виробник сплачує податки до бюджету держави-агресора», а також донесення такої інформації за допомогою інших засобів;
- передбачити обов’язкове розміщення інформації про провадження господарської діяльності на території держави, визнаної ВРУ державою-агресором або державою-окупантом, в офісах осіб, які провадять таку господарську діяльність;
- зробити обов’язковим використання разом з візуальним відтворенням знаку для товарів і послуг, торговельної марки або комерційного найменування виробника (продавця, виконавця), які провадять господарську діяльність на території держави-агресора або держави-окупанта, маркування про таку діяльність, а також про те, що цей виробник (продавець, виконавець) сплачує податки до бюджету держави-агресора;
- передбачити відповідальність в законодавстві про захист прав споживачів за:
- розповсюдження товарів виробника, який провадить господарську діяльність на території держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом, без належного маркування;
- відсутність маркування торгівельних (офісних приміщень) продавця (виконавця), який провадить господарську діяльність на території держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом;
- відтворення торгівельного знаку, торговельної марки або комерційного найменування виробника (продавця, виконавця), які провадить господарську діяльність на території держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом, без належного маркування;
- в законодавстві про рекламу ввести заборону рекламувати без належного маркування товари, роботи, або послуги виробника (продавця, виконавця), який провадить господарську діяльність на території держави-агресора або держави-окупанта;
- передбачити, що Кабінет Міністрів України забезпечить щомісячне інформування споживачів про виробників або продавців, які провадять будь-яку господарську діяльність на території держави-агресора або держави-окупанта, через розміщення відповідної інформації в офіційних джерелах Кабінету Міністрів України, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів.
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