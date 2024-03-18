Бизнес

Чеський перевізник RegioJet запустить другий маршрут до України: названі дата і напрямок

Чеський залізничний оператор RegioJet з 27 березня запустить другу лінію до України через Словаччину до Чопа на додаток до наявної через польський Перемишль.

Арина Марченко Send an email 23 часа ago
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Європейську правду».

Враховуючи пересадку в Чопі, тривалість поїздки з Праги до Києва буде займати приблизно 22 години. Компанія пропонує варіанти як зі спальними місцями, так і без, а також надається опція спеціальних спальних купе для жінок і дітей.

Виїзд із Чопа або Праги буде у другій половині дня, заявлена тривалість подорожі на цьому сегменті – близько 13 годин. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага – Кошице, що складається з 18 вагонів.

Ціна квитка варіюється від 18,9 до 67,9 євро з урахуванням харчування.

Власник RegioJet Радим Янчура раніше розповідав, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 – у спальних вагонах, 60 – у вагонах із сидячими місцями.

Янчура уточнив, що RegioJet буде отримувати доходи від перевезень, але платитиме частку «Укрзалізниці» за доступ до інфраструктури.

Раніше ПЛ писала про те, які категорії підприємців податкова перевірятиме в першу чергу.

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Арина Марченко Send an email 23 часа ago
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