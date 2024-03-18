Чеський перевізник RegioJet запустить другий маршрут до України: названі дата і напрямок

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Європейську правду».

Враховуючи пересадку в Чопі, тривалість поїздки з Праги до Києва буде займати приблизно 22 години. Компанія пропонує варіанти як зі спальними місцями, так і без, а також надається опція спеціальних спальних купе для жінок і дітей.

Виїзд із Чопа або Праги буде у другій половині дня, заявлена тривалість подорожі на цьому сегменті – близько 13 годин. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага – Кошице, що складається з 18 вагонів.

Ціна квитка варіюється від 18,9 до 67,9 євро з урахуванням харчування.

Власник RegioJet Радим Янчура раніше розповідав, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 – у спальних вагонах, 60 – у вагонах із сидячими місцями.

Янчура уточнив, що RegioJet буде отримувати доходи від перевезень, але платитиме частку «Укрзалізниці» за доступ до інфраструктури.

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