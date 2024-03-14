Які категорії підприємців податкова перевірятиме в першу чергу: відповідь Гетманцева

Існує декілька груп ризику.

Таку заяву зробив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його допис в Telegram.

«Платникам податків — торгівцям буде цікаво дізнатися, а до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО», — написав він.

Як зазначив Гетманцев, в першу чергу, це невеликі виторги субʼєкта господарювання. Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тисяч гривень для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі та не менше 40,0 тисяч гривень за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати тощо є більшим ніж у двічі).

Другою категорією підприємців, до яких в першу чергу йде податкова, є суб’єкти господарювання, які мають зареєстровані РРО/ПРРО, але в деклараціях вказують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%).

По-третє, це ті підприємці, які мають ризики в оформленні найманих працівників. Депутат від партії «Слуга Народу» пояснив, що кількість зареєстрованих РРО має відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників, які можуть забезпечити виконання технологічного процесу на окремому об’єкті.

Раніше ПЛ писала про те, як українцям отримати 15 тисяч євро від ЄС на відкриття бізнесу.