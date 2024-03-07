Як українцям отримати 15 тисяч євро від ЄС на відкриття бізнесу

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Міністерства цифрової трансформації в Telegram.

Зазначається, що ЄС приваблює бізнес, який створює продукти з інноваційною складовою та збирається розширюватись чи експортувати товари. Витратити ці гроші можна на 5 різних напрямків.

На проєкт «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу» виділяють 300 тисяч євро. Кожен учасник, який буде обраний незалежними експертами, отримає по 15 тисяч євро.

Грантові кошти можуть бути витраченими на:

сировину, обладнання, інструменти, програмне забезпечення;

створення чи збереження робочих місць;

оренду приміщень, обладнання чи програмного забезпечення;

послуги для підтримки виробництва, розвивати інноваційного та експортного потенціалу;

витрати, пов’язані з переїздом, перекваліфікацією чи транспортуванням.

Де можна подати заяву та скільки триватиме реєстрація

Приймання заяв від учасників триває до 10 березня на порталі Українського фонду стартапів.

Кожну заявка буде вивчатись на відповідність вимогам та повноту інформації. Після того з 20-тьма кандидатами буде проведене інтерв’ю, зроблена оцінка їх роботи та виплата допомоги.

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