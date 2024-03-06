Чому Україна у 2024 році планує продавати великі підприємства

Зокрема, йдеться і про вугільні шахти.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як зазначив глава Кабміну, приватизації підлягатимуть:

об’єднана гірничо-хімічна компанія;

Одеський припортовий завод;

Центренерго та ін.

Шмигаль анонсував відновлення «великої приватизації» і закликав західних інвесторів придивитися до об’єктів в Україні.

«Цього року очікуємо, що буде відновлено «велику приватизацію». Закликаємо інвесторів, зокрема, західних партнерів, подивитися на об’єкти. Інтерес дуже великий», – сказав він.

Унікальний шанс для України

Водночас, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що проведення «великої приватизації» в нинішніх умовах є «унікальним шансом» для України. Він пояснює це тим, що Україна зараз у фокусі уваги, «йдуть різноманітні міжнародні бізнес-заходи високого рівня».

«Ми бачимо готовність іноземних компаній, які вже працюють в Україні, збільшувати свої інвестиції. А тих, яких ще немає в Україні – принаймні почати розглядати таку можливість», – висловився нардеп від «Слуги народу».

Україні потрібні гроші

Гетманцев наголосив, що Україні зараз вкрай необхідно провести «велику приватизацію». Причина проста – країні потрібні гроші на оборону.

«Під час малої приватизації ми лише за три об’єкти у 2024 році (два «проєктні інститути», які вже давно для своїх галузей нічого не «проєктують» і одне держпідприємство з 17 складами на балансі) виручили понад 360 млн грн. В результаті продажу об’єктів великої приватизації можемо розраховувати на більше», – пояснив він.

Ба більше, як зазначив нардеп, в умовах «війни та дефіциту коштів» Україна більше не може дозволяти собі «тягар багатомільярдних активів», які насправді, за його словами, є пасивами, що:

генерують дуже слабкі результати;

позбавлені перспектив у разі збереження поточного стану справ.

Нагадаємо, Велика Британія заявила про виділення кредитного ліміту на 250 мільйонів фунтів для українського бізнесу.