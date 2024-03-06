Чому Україна у 2024 році планує продавати великі підприємства
В Україні в цьому році буде відновлено «велику приватизацію», в рамках якої держава хоче продати приватним інвесторам низку багатомільярдних підприємств.
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Зокрема, йдеться і про вугільні шахти.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Як зазначив глава Кабміну, приватизації підлягатимуть:
- об’єднана гірничо-хімічна компанія;
- Одеський припортовий завод;
- Центренерго та ін.
Шмигаль анонсував відновлення «великої приватизації» і закликав західних інвесторів придивитися до об’єктів в Україні.
«Цього року очікуємо, що буде відновлено «велику приватизацію». Закликаємо інвесторів, зокрема, західних партнерів, подивитися на об’єкти. Інтерес дуже великий», – сказав він.
Унікальний шанс для України
Водночас, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що проведення «великої приватизації» в нинішніх умовах є «унікальним шансом» для України. Він пояснює це тим, що Україна зараз у фокусі уваги, «йдуть різноманітні міжнародні бізнес-заходи високого рівня».
«Ми бачимо готовність іноземних компаній, які вже працюють в Україні, збільшувати свої інвестиції. А тих, яких ще немає в Україні – принаймні почати розглядати таку можливість», – висловився нардеп від «Слуги народу».
Україні потрібні гроші
Гетманцев наголосив, що Україні зараз вкрай необхідно провести «велику приватизацію». Причина проста – країні потрібні гроші на оборону.
«Під час малої приватизації ми лише за три об’єкти у 2024 році (два «проєктні інститути», які вже давно для своїх галузей нічого не «проєктують» і одне держпідприємство з 17 складами на балансі) виручили понад 360 млн грн. В результаті продажу об’єктів великої приватизації можемо розраховувати на більше», – пояснив він.
Ба більше, як зазначив нардеп, в умовах «війни та дефіциту коштів» Україна більше не може дозволяти собі «тягар багатомільярдних активів», які насправді, за його словами, є пасивами, що:
- генерують дуже слабкі результати;
- позбавлені перспектив у разі збереження поточного стану справ.
Нагадаємо, Велика Британія заявила про виділення кредитного ліміту на 250 мільйонів фунтів для українського бізнесу.