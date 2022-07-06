Скелет динозавра будет продан с аукциона: ценна удивляет

Скоро на аукционе в Нью-Йорке можно будет купить полный скелет динозавра. Реконструированный горгозавр имеет почти три метра в высоту и более 6,5 метров в длину. Однако покупателю придется приготовиться к тратам не менее гигантской суммы.

Горгозавры (Gorgosaurus) населяли территорию современной Северной Америки в позднем меловом периоде, то есть от 76 до 74 миллионов лет назад. Образец, выставленный на аукцион, происходит из штата Монтана, в геологической формации реки Джудит, богатой окаменелостями. По словам представителей аукционного дома Sotheby’s, это один из самых ценных динозавров, когда-либо появлявшихся на рынке, пишет Первая Лента.

Кассандра Хаттон, старший вице-президент Sotheby’s, оценила стоимость окаменелости в 5-8 миллионов долларов.

«Рынок динозавров растет очень быстро, и в последнее время мы видели действительно диковинные цены», — отмечает он. «У нас было несколько редких экземпляров, но этот, наверное, самый редкий».

Скелет появился на рынке только потому, что был найден в Соединенных Штатах. Большая часть останков горгозавра поступает из Канады, где экспорт окаменелостей, обнаруженных внутри страны, запрещен законом.

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