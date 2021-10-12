Украина и ЕС подписали соглашение о едином авиапространстве: что это значит

Сегодня, 12 октября, Украина, наконец-то, подписала соглашение о совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом. Оно должно дать толчок развитию авиатуризма Украине.

Церемония подписания состоялась в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, главы Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве в рамках саммита Украина-ЕС, пишет Первая Лента.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол Словении в Украине Томаж Менцин и вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель. Документ должны ратифицировать каждое государство-член ЕС и Украина. Однако пока это будет происходить, соглашение может вступить в силу на временной основе.

Таким образом, Украина входит в состав внутреннего авиационного рынка Европейского Союза. Перед этим в Украине должны заработать авиационные стандарты и правила ЕС.

Это подписание поможет стимулировать развитие конкуренции на рынке авиаперевозок, что должно привести к снижению цены на билеты. Также права украинских авиапассажиров будут защищать так же, как в ЕС.

Ранее в ЕС заявили, что Украина уже очень близка к Европейскому союзу.