Польща заробила на українцях у 8 разів більше, ніж надала допомоги: новий звіт ООН

Економічна взаємодія Польщі з українськими мігрантами після 2022 року набула безпрецедентного масштабу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Обозреватель».

Згідно з офіційними оцінками, опублікованими ООН, за період з 2022 до 2025 років українські громадяни, які масово виїхали до Польщі через широкомасштабну агресію РФ проти України, принесли польській економіці понад 329 мільярдів злотих валового доходу.

Цей показник у вісім разів перевищує обсяг державних видатків Польщі на підтримку українських біженців та допомогу Україні в цілому, які сумарно становили близько 40 мільярдів злотих за вказаний період.

Основним джерелом економічного ефекту стало швидке інтегрування українських громадян у польський ринок праці. Станом на 2025 рік 69% українців працездатного віку офіційно працевлаштовані, що лише на кілька відсотків поступається загальному рівню зайнятості серед самих поляків (75%).

Фактично українська робоча сила вже стала невід’ємною складовою стабільності ключових галузей польської економіки — будівництва, логістики, сільського господарства, торгівлі та сфери послуг.

Експерти Польського економічного інституту підкреслюють, що попри великі початкові витрати на створення системи соціальної підтримки біженців, довгостроковий економічний ефект перевищив навіть найоптимістичніші очікування уряду.

Українські громадяни не лише створюють додатковий ВВП, а й наповнюють бюджет Польщі через податки, внески до соціальних та пенсійних фондів, оренду житла та побічний споживчий попит.

Окремо варто наголосити, що українські мігранти демонструють високу трудову мобільність, готовність до перекваліфікації, а також активну участь у малій підприємницькій діяльності.

Це створює мультиплікативний ефект як на локальному, так і на національному рівні економіки Польщі.

Аналітики також звертають увагу, що в умовах демографічного старіння Польщі притік робочої сили з України дозволив частково компенсувати дефіцит кадрів, особливо в низькокваліфікованих секторах, які традиційно страждали від нестачі персоналу ще до 2022 року.

Тим часом США скорочує фінансову допомогу Україні.