Трамп незадоволений Путіним: президент США висловився щодо ракетних атак РФ по Україні

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо політики Володимира Путіна, в якій різко засудив дії російського керівництва у війні проти України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Sky News.

Його коментарістали несподіваним поворотом у риториці політика, якого раніше неодноразово критикували за надмірну м’якість у ставленні до Кремля.

«Я не розумію, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знав його давно і завжди знаходив спільну мову. Але зараз він запускає ракети по містах і вбиває людей. Це викликає у мене глибоке неприйняття», — зазначив Трамп.

Він наголосив, що не може підтримувати дії, які призводять до масових смертей серед мирного населення, незалежно від політичного контексту чи особистих симпатій.

Ця заява є однією з найгостріших, зроблених Трампом щодо Путіна за останні роки. Вона контрастує з його попередніми висловлюваннями, коли він уникав прямої критики російського лідера навіть після початку повномасштабної агресії у 2022 році.

У політичних колах США така зміна риторики викликала хвилю обговорень. Деякі експерти вважають, що це може бути частиною стратегії передвиборчої кампанії Трампа, яка передбачає відмежування від образу проросійського політика, що закріпився за ним у медіа-просторі.

При цьому нардеп Гончаренко розповів, які настрої превалюють у США.