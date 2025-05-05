Маск дав нову обіцянку для незрячих: що саме сказав бізнесмен

Світ інноваційних технологій готується до однієї з найамбітніших спроб перетнути межу між біологічними обмеженнями і нейротехнологічною революцією.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Fox News.

Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink працює над імплантом, здатним повернути зір навіть тим, хто повністю його втратив. Новий пристрій має назву Blindsight і вже в найближчому майбутньому може змінити уявлення про можливості людського мозку.

На відміну від традиційних методів лікування сліпоти, які здебільшого покладаються на стан зорових нервів або фізіологію очного яблука, рішення від Neuralink має абсолютно інший підхід. Blindsight безпосередньо підключається до зорової кори мозку, оминаючи пошкоджені ділянки зорового шляху.

Це означає, що навіть у разі повної дегенерації очей або зорового нерва, мозок отримає сигнал — у вигляді спрощеного, комп’ютеризованого зображення, яке, втім, дасть користувачеві можливість орієнтуватися у просторі.

Хоча перші версії пристрою лише наближаються до рівня мінімального розпізнавання об’єктів, команда Neuralink вірить, що технологія здатна еволюціонувати до рівня, що навіть перевищуватиме можливості здорового зору.

Це вже не лише медичний прорив — це початок нової ери нейроінтерфейсів, де межа між людиною і комп’ютером практично зникає.

Компанія вже проводить клінічні випробування своєї першої версії імпланта для паралізованих пацієнтів, і після цього планує вийти на новий рівень — реабілітацію зору. Маск зазначив, що комерційна реалізація цієї ідеї може початись уже у 2026 році, а деякі внутрішні розробки свідчать, що Blindsight успішно працює в лабораторних умовах.

Тим часом Америка розкрила союзникам секретні дані про космічні програми Китаю та Росії.