Анонсований новий раунд переговорів із РФ: у США розкрили основну їх суть

Вашингтон і Москва продовжують дипломатичні зусилля з пошуку шляхів мирного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.

Як заявила голова прес-служби Держдепартаменту США Теммі Брюс, новий раунд переговорів між США та РФ відбудеться найближчим часом, однак він не передбачає участі представників на міністерському рівні.

Зустріч, за словами Брюс, проходитиме у робочому форматі та зосереджуватиметься на вивченні можливих механізмів припинення бойових дій.

Очікується, що основну роль у дискусії відіграватимуть експерти з міжнародного права, військової стратегії та безпеки, які шукатимуть варіанти компромісів. Водночас США наполягають на дотриманні суверенітету та територіальної цілісності України як основних принципів будь-якої угоди.

Хоча офіційний Київ поки не коментує перспективи переговорів між Вашингтоном і Москвою, українська влада неодноразово наголошувала на необхідності чітких гарантій безпеки та відповідальності РФ за агресію.

Українська сторона переконана, що дипломатичний процес не може передбачати жодних поступок з боку України в питаннях її територій та майбутнього геополітичного курсу.

Західні аналітики оцінюють перспективи нового раунду переговорів неоднозначно. Деякі експерти припускають, що зустріч може бути підготовчим етапом до масштабніших дипломатичних ініціатив за участю ЄС, Китаю та інших міжнародних гравців.

Водночас існує думка, що переговори можуть зосереджуватися на часткових питаннях, таких як обмін полоненими або режим припинення вогню в окремих регіонах.

Нагадаємо, у США зробили заяву про завершення війни в Україні: офіційна заява Келлога.