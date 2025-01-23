Як Трамп може зруйнувати режим Путіна без жодного пострілу: історія повторюється

Дональд Трамп, який вступив на посаду президента США, має змогу повторити стратегію Рональда Рейгана, що колись спричинила крах радянської економіки, і в такий спосіб покласти край правлінню Володимира Путіна без необхідності військового втручання.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Time.

Автори статті впевнені, що повернення Трампа до влади здатне різко змінити хід російсько-української війни. Замість слабкого і розрізненого економічного тиску, який застосовувала адміністрація Байдена, Трамп міг би використати більш цілеспрямовані заходи для того, щоб змусити Росію зупинити військові дії.

Хоча раніше деякі експерти побоювалися, що Трамп може схилити Україну до невигідної мирної угоди, його нова позиція по відношенню до Путіна виглядає куди більш рішучою.

Ослаблена економіка Росії

На думку Time, російська економіка перебуває в критичному стані. Виснажені валютні резерви, падіння рубля і скорочення доходів від експорту енергоресурсів роблять становище кремля вкрай вразливим.

Видання стверджує, що Путін вичерпав значну частину російських фінансових «подушок», спрямувавши їх на підтримку армії. При цьому Європа, яка раніше залежала від російського газу, тепер повністю відмовилася від його імпорту, позбавивши Росію значної частини валютних надходжень. «Російська економіка руйнується, оскільки вся її продуктивна база підпорядкована потребам військової машини Путіна», — підкреслюють журналісти.

Нафтовий важіль тиску

Ключовим моментом у стратегії тиску на Росію, на думку видання, є доходи від експорту нафти, які забезпечують більшу частину бюджету країни. Трамп може скористатися цією вразливістю, збільшивши видобуток нафти в США на 3 мільйони барелів на добу, що призведе до падіння світових цін і зробить російську нафту неконкурентоспроможною.

Собівартість видобутку нафти в Росії значно вища, ніж у Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу, що робить її особливо вразливою до цінових змін.

Історичний приклад

Time зазначає, що подібна стратегія вже приносила успіх. За часів Рейгана СРСР зіткнувся з несподіваним економічним крахом, багато в чому викликаним зниженням світових цін на нафту. Тоді цей хід дозволив США здобути перемогу в «холодній війні» без прямого військового конфлікту.

«У Трампа є всі шанси повторити цей успіх, використовуючи економічні важелі для того, щоб підірвати пропагандистську машину Путіна і довести російську економіку до повного колапсу», — підсумовують журналісти.

Політична перспектива

Однак експерти підкреслюють, що реалізація такої стратегії потребуватиме не тільки рішучості, а й часу. Ефект від економічних заходів накопичуватиметься поступово, і остаточний результат залежить від готовності Трампа протистояти можливим викликам, пов’язаним із міжнародною реакцією та внутрішніми політичними чинниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп уже вплинув на фронт в Україні: експерт розповів, які наслідки відчувають військові.