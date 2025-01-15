Німеччина розгорне Patriot біля кордону з Україною: названа дата

Німеччина обіцяє найближчим часом, розгорнути ЗРК Patriot у Польщі, біля кордону з Україною.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Radiosvoboda.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який вчора відвідав Україну з неоголошеним візитом, сказав, що ЗРК уже в січні будуть розміщені в Жешуві, розташованому за 90 км від українського кордону.

«Ми дуже добре знаємо, наскільки велике значення має Жешув як логістичний хаб, як логістичний вузол, коли йдеться про допомогу Україні… Ще в січні я поїду до Жешува особисто, щоб гарантувати, що цього місяця там почнуть працювати оборонні системи Patriot», — зазначив міністр оборони Німеччини.

Зі свого боку міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш додав, що в цьому питанні вже узгоджуються останні деталі.

Він також зазначив, що з січня цього року велику роль у координації безпеки аеропорту «Ясенка» в Жешуві взяло на себе НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що кандидат Трампа на пост глави Пентагону зробив заяву про війну в Україні: «Цьому потрібно покласти край».