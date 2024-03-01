В Китаї відреагували на ядерні погрози Путіна і закликали «зберігати стриманість»

Там наголошують, що в ядерній війні переможців не буде.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву речниці Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін під час брифінгу, яку наводить «Укрінформ».

«У ядерній війні не буде переможців, Китай закликає усі сторони зберігати стриманість», — закликала речниця МЗС Китаю.

Зокрема Мао Нін нагадала про те, у січні 2022 року лідери п’яти країн, які володіють ядерною зброєю, зробили спільну заяву про те, що ядерну війну не можна починати, оскільки переможців в такій війні не буде.

За її словами, Китай завжди стверджував, що всі ядерні держави повинні дотримуватися концепції спільної безпеки, підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність.

Речниця МЗС Китаю звернулась до сторін із закликом зберігати виваженість, стриманість та спрямувати зусилля на побудову збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки через діалог.

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