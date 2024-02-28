Польща може повністю закрити кордон з Україною

Це може бути тимчасовий захід.

З такою заявою на пресконференції виступив прем’єр-міністр Польщі Дональд Тус. Про це пише Первая Лента з посиланням на польські ЗМІ. Українська сторона поки не відреагувала на таку пропозицію щодо вирішення ситуації.

Польський прем’єр повідомив, що переговори про тимчасове повне закриття кордону вже тривають із владою України. Водночас він наголосив, що готовий «приймати важкі рішення» щодо кордону з Україною, але перед цим обов’язково буде проведена консультація з українською стороною, щоб уникнути «непотрібної напруженості».

«Я не приховую, що ми говоримо з Україною про тимчасове закриття кордону. Я готовий до жорстких рішень щодо кордону, але за погодженням з Україною», — цитує Туска видання РАР.

Польський прем’єр назвав це рішення болючим для обох сторін і додав, що країни мають якнайшвидше знайти довгострокове рішення. Насамперед влада Польщі планує провести переговори з фермерами. Їхня зустріч відбудеться в четвер, 29 лютого.

Раніше повідомлялось, що Україна перебуває за крок до введення тотальної мобілізації.