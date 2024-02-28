В миреПолитика

Польща може повністю закрити кордон з Україною

На тлі масових протестів польських фермерів на кордоні з Україною і знищення тонн українського зерна в Польщі заговорили про повне закриття кордону з Україною, тим самим припинивши двосторонню торгівлю.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 17 часов agoОбновлено: 28 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Warszawa, 26.02.2024. Premier Donald Tusk podczas wspólnej konferencji z premierem Kanady Justinem Trudeau po spotkaniu w siedzibie KPRM w Warszawie, 26 bm. (jm) PAP/Piotr Nowak

Це може бути тимчасовий захід.

З такою заявою на пресконференції виступив прем’єр-міністр Польщі Дональд Тус. Про це пише Первая Лента з посиланням на польські ЗМІ. Українська сторона поки не відреагувала на таку пропозицію щодо вирішення ситуації.

Польський прем’єр повідомив, що переговори про тимчасове повне закриття кордону вже тривають із владою України. Водночас він наголосив, що готовий «приймати важкі рішення» щодо кордону з Україною, але перед цим обов’язково буде проведена консультація з українською стороною, щоб уникнути «непотрібної напруженості».

Материалы по теме

«Я не приховую, що ми говоримо з Україною про тимчасове закриття кордону. Я готовий до жорстких рішень щодо кордону, але за погодженням з Україною», — цитує Туска видання РАР.

Польський прем’єр назвав це рішення болючим для обох сторін і додав, що країни мають якнайшвидше знайти довгострокове рішення. Насамперед влада Польщі планує провести переговори з фермерами. Їхня зустріч відбудеться в четвер, 29 лютого.

Раніше повідомлялось, що Україна перебуває за крок до введення тотальної мобілізації.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 17 часов agoОбновлено: 28 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

Партія Орбана змінила рішення щодо заявки Швеції на вступ до НАТО

1 неделя ago

В Іспанії вбили пілота РФ, який викрав Мі-8 для України: ГУР підтвердило інформацію

1 неделя ago

Можемо прискорити перелом у цій війні: прем’єр Естонії закликала конфіскувати заморожені російські активи до виборів у США

1 неделя ago

Колишня представниця республіканців заявила про існування «путінського крила» в партії

1 неделя ago
Back to top button