Речь идет о Reuters.

Стоит отметить, что такие формулировки часто используют в России, чтобы прямо не называть «войной».

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters, которое является одним из крупнейших в мире информационных агентств.

На днях в сети разгорелся скандал через информацию, что для рубрикации материалов о войне в Украине на сайте Reuters используется формулировка «украинский кризис». В то же время рядом с «украинским кризисом» была рубрика «война ХАМАС и Израиля».

Позже в агентстве сообщили, что обновили рубрики на сайте. Теперь для рубрикации на сайте использована формулировка «война Украины и России».

Стоит отметить, что формулировку «украинский кризи» часто используют российскоие пропагандисты, чтобы избегать слова «война». Таким образом, в России пытаются уменьшить степень трагичности ситуации.

Более того, из формулировки «украинский кризи» создается впечатление, что якобы это сугубо внутренняя проблема Украины, к которой Россия не причастна. Кроме страны-агрессора, войну в Украине «кризи сом» в публичной риторике называет Китай.

Напомним, в России хотят запретить критическое мышление.