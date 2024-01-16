Там считают, что россиянам пытаются затуманить голову «антироссийскими» идеями, за которыми стоит Запад.

С таким заявлением выступил профессор департамента гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Винник. Об этом пишут Первая Лента со ссылкой на росСМИ. По мнению Винника, Россия обязана провести «ревизию» образовательных программ и проверить, на сколько они соответствуют интересам государства.

«Навязанные загранкой курсы так называемого критического мышления и фактчекинга, которые ни к философскому скептицизму, ни к логике никакого отношения не имеют. На самом деле это курс прикладной русофобии», — высказался российский профессор.

Более того, он призывает к запрету всех учебных программ, которые не отвечают «традиционным российским ценностям». Речь идет о «гендерных, феминистских постмодернистских и пацифистских темах и курсах».

Такое мнение поддержал и профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба и Совета по правам человека при президенте Леонид Поляков. Он считает, что необходимо проверить, как в российских вузах преподают философию. Профессор уверен что, эта наука «в значительной мере попала под влияние Запада».

«Мы предлагаем разработать курс «Русская философия», который заменит нынешний курс философии вообще, который читается как попало, в зависимости от того, кто читает, и, как правило, не имеет никакого мировоззренческого значения», — заявил Поляков.

Напомним, украинский спортсмен высказался по поводу участия россиян в Олимпиаде 2024.