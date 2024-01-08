Орбан может временно стать главой Евросовет в случае отставки Мишеля

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на Politico.

Как отмечают в издании, в случае отставки Мишеля в июле, лидеры ЕС будут вынуждены быстро согласовать кандидатуру его преемника. Если они не смогут договориться, то Евросовет возглавит перейдет к Орбану, поскольку Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года по декабрь.

Politico пишет, что это первый случай, когда действующий президент Евросовета будет участвовать в выборах в Европарламент и впервые, когда он уходит с должности досрочно.

Отмечается, что Шарль Мишель должен был покинуть должность в ноябре 2024 года. Его решение уйти раньше создает дополнительное давление на европейских лидеров, потому что теперь они будут вынуждены быстро решать, кто станет во главе европейских институций.

После выборов в Европейский парламент, которые состоятся 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, лидеры Евросоюза встретятся 17 июня, а затем 27-28 июня. Вероятно, именно тогда они обсудят, кто может стать преемником Мишеля.

Напомним, в Швеции призвали граждан готовиться в войне.