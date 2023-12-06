Зеленский останньої миті скасував онлайн-зустріч з сенаторами США: що трапилось

Український лідер Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг, який планував провести з американськими сенаторами 5 грудня. Попри це, у США запевнили, що й надалі допомагатимуть Україні.

Про це повідомляє Первая Линия з посиланням на брифінг лідера демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер.

Він зазначив, що замість президента України виступив демократ Марк Уорнер, який доволі детально ознайомлений з потребами ЗСУ.

Як розповів Шумер, конференція була запланована на 15:00 (22:00 за Києвом) і мала проходити по спеціальному захищеному відеозв’язку. Під час цієї онлайн зустрічі Зеленський планував розповісти американським сенаторам про ситуацію на фронті та потреби Києва у зброї. Однак в останній момент виникли технічні несправності, через які український президент не міг бути присутнім.

Замість українського лідера виступив Марк Уорнер. Він нагадав колегам, що Україна потребує допомоги, запит на яку направив президент Джо Байден. Лідер демократів у верхній палаті парламенту США додав, що є необхідність в подальшій підтримці України, оскільки «це поворотний момент західної цивілізації» і потрібно голосувати вже зараз.

Нагадаємо, друг України в Сенаті США раптом закликав не підтримувати виділення фінансової допомоги Києву.