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Зеленського визнали одним із найвливовіших політиків Європи

Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішим діячем в Європі у категорії «мрійники».

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 8 часов agoОбновлено: 29 ноября, 2023
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Фото: РБК-Україна

Про це пише Первая линия с посиланням на Politico.

Так, цьогоріч у списку видання визначні люді, які матимуть найбільший вплив на те, як розгортатимуться події у 2024 році.

Politico зазначило, що Зеленський спромігся зробити неможливе. Україна стала набагато ближчою до членства в ЄС. Окрім того, перспектива вступу України до військового альянсу НАТО стала цілком реальною.

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Проте, 2024 рік йому прогнозують складним. Справа в тому, що «світ збентежений війною на Близькому Сході; українці виснажені дворічними битвами та боротьбою за повернення території перед обличчям жорстокої російської м’ясорубки».

Як пише видання, в той час, як Захід вагається, Україна продовжує боротьбу за своє існування у протистоянні з РФ.

В Politico зазначають, що «Зеленський перейшов від благань західних країн про допомогу до читання їм лекцій – і це не так успішно, як його більш піднесені промови».

Також видання пише про перспективу виборів в Україні у 2024 році та про те, що для їх проведення Зеленському доведеться змінити Конституцію України. В свою чергу ця перспектива, за словами видання, викликає «серйозні питання щодо демократичної легітимності».

Раніше повідомлялось, що в мережі шириться фейк про скасування воєнного стану в Україні.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 8 часов agoОбновлено: 29 ноября, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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