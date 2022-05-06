У Шария забрали паспорт и отпустили под домашний арест

Полиция Испании отпустила Шария под подписку о невыезде

Блогера Шария отпустили, он будет находиться под домашним арестом / Фото: Коллаж: Сегодня

Судья Национального суда Испании отпустил блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде. Также его освободили от того, чтобы появляться в суде каждые 15 дней. В Барселоне журналиста вскоре будет ждать судебного решения об экстрадиции. Об этом пишет испанское издание Еlmundo.

Защищать Шария будет адвокат Гонсало Бойе – который представляет интересы Карлеса Пучдемона. Глава Центрального учебного суда № 4 Хосе Луис Калама, который будет вести дело журналиста изъял у него паспорт и запретил покидать страну.

Калама согласился на эти меры по требованию прокуратуры, которая исключила ходатайство о тюремном заключении, оценив отсутствие риска побега в связи с корнями задержанного в Испании, где он проживает уже семь лет, и тем, что у него в порядке все документы.

Далее по теме

Хоть парад, хоть вечеринка. В Пентагоне «не сосредоточены» на планах Путина на 9 мая

Вчера, 09:40

Удары РФ по инфраструктуре не помешают поставкам оружия Украине – Пентагон

Вчера, 09:53

В Пентагоне назвали топ-4 причины провала планов РФ по наступлению на Донбассе

Вчера, 12:31

Кроме того, сейчас у Украины есть 40 дней на то, чтобы подать запрос об экстрадиции. Прокуратура Испании рассмотрит преступления, в которых он обвиняется, и примет решение, выдавать его или нет нашей стороне.

Задержание Шария

Пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого задержали в Испании, часто критиковал украинскую власть, а также проявлял свою любовь к России. Кроме того, он поддерживал президента РФ Владимира Путина.

В феврале 2021 года года Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. После этого он был объявлен в розыск. Сайт "Сегодня" уже объяснял, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.

В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.

В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.

4 мая Шария задержали в Испании. По мнению следователей СБУ, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что блогер действовал по заказу иностранных структур.

Задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария ждет экстрадиция."Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель-месяца",- сообщили "Сегодня" собственные источники.

По материалам: Сегодня