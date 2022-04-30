Путин закончит как Каддафи – от историка Эйдельмана

До Гааги он не доживет

Тамара Эйдельман обдумаівала возможную судьбу Путина. Коллаж "Сегодня"

Тирана должно выдать его государство. Нужны перемены в России. Путин провоцирует недовольных

Об этом Тамара Эйдельман рассказала в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Тамара Эйдельман обдумала возможную судьбу Путина. Ждет президента России Гаага. Какова вероятность попасть диктатору в Международный уголовный суд.

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Историк считает, что на скамью подсудимых Путина можно посадить только тогда, когда страна, руководимая этим человеком, согласится на это.

"Значит, прежде всего должны произойти какие-то изменения в России. И, к сожалению, я не уверена, что даже если такие изменения, которых мы очень ожидаем, произойдут, что Путин выйдет из них живым. Ну можно вспомнить о судьбе Каддафи".

В 2012 году, по словам Эйдельмана, в России был вариант мирной эволюции режима, однако Путин продолжал давить.

"Он сам провоцирует всех недовольных к более радикальным действиям, поэтому я не знаю, доживет ли он до Гааги. И жаль, потому что я хотела бы, чтобы именно был суд, были обвинения, доказательства".

Напомним, бывший лидер страны Муаммар Каддафи, возглавлявший Ливию с 1969 года, погиб 20 октября 2011 после длительной гражданской войны и вмешательства сил международной коалиции. В июле 2015 к смертной казни приговорили его сына Саифа аль-Ислама. Вместе с ним суд вынес приговор еще восьми высокопоставленным представителям режима Каддафи, в том числе бывшему главе разведслужбы.

Сын убитого ливийского лидера Каддафи уволили по амнистии.

По материалам: Сегодня