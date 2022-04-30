Как война в Украине разбомбила рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца

Непоследовательная политика официального Берлина сыграла с главой государства злую шутку

Безоблачные дни у Шольца закончились тогда, когда Путин начал уничтожать Украину / Коллаж "Сегодня"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц таки довел ситуацию с недостаточной поддержкой Украины до логического завершения. Его рейтинг обрушился до минимальных значений с начала вступления в должность. В сложный период для Германии и в целом для Европы только 39% немцев одобряют действия Шольца на посту главы правительства.

Сайт "Сегодня" разбирался, что же подвело нового канцлера.

Кульбиты рейтинга

Как пишет немецкое издание Welt:

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только 39% немцев удовлетворены и очень довольны работой главы своего правительства;

лишь 33% считают курс Олафа Шольца в отношении Украине убедительным;

еще 64% респондентов назвали политику Шольца слишком осторожной;

47% считают, что он способен возглавлять правительство, что на 19% меньше, чем в сентябре прошлого года, когда он вступил в должность.

В целом среди всех немецких политиков Шольц получил лишь пятый результат одобрения.

Как пишет Welt, причина потери Шольцем популярности напрямую связана с его позицией относительно отказа в предоставлении Украине необходимого ей оружия для более успешного противостояния российской армии.

"Нерешительность вместо того, чтобы ухватиться за ситуацию, осторожность вместо того, чтобы спешить вперед: канцлер Олаф Шольц в последние недели маневрировал в украинском кризисе, используя такой курс. Действия канцлера явно вызывают неуверенность у граждан Германии", – резюмировало издание.

Украина дает популярность

Где Шольц терял, там находила партия Союз 90/Зелёные, которая стала главным лоббистом украинских интересов в коалиционном правительстве Германии.

"Хорошие результаты опроса у зеленых членов правительства показывают, что все можно сделать по-другому. И министр экономики Роберт Хабек, и министр иностранных дел Анналена Бербок (оба — зеленые) продемонстрировали лидерство в украинском кризисе и достоверно рассказали о своих внутренних потрясениях (от резни в Буче – Ред.). Они увеличили на 2% и 3% свою популярность и имеют по 56% каждый", – отмечают аналитики.

По сути именно "зеленые" добились 28 апреля одобрения Бундестагом решения о предоставлении Украине тяжелого вооружения.

"Хабек, министр экономики и климата, и глава МИД Бербок — лидеры зеленых в кабинете — помогли отменить давнюю политику Германии и их собственной партии по отправке оборонительного оружия в какую-либо страну. С того момента они пошли значительно дальше — публично и в частном порядке подтолкнули социал-демократа Шольца к отправке тяжелых вооружений на помощь Киеву", – пишет американское издание Politico.

Перспективы и прогнозы

При этом издание отмечает, что растет и популярность зеленых как партии. По данным опроса Politico, поддержка этой политсилы увеличилась с 16%, которые были у нее до нападения России на Украину, до 18%.

Можно ли говорить о том, что украинский вопрос подорвал позиции партии Шольца – Социал-демократической партии Германии (СДПГ), – станет ясно после земельных выборов в Шлезвиг-Гольштейне 8 мая и в Северной Рейн-Вестфалии 15 мая.

"Эти выборы станут проверкой того, приведет ли громкая позиция зеленых против России к большей поддержке партии в избирательной урне", – пишет Politico.

Ситуация

9 апреля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на складах Вооруженных сил Германии закончилось оружие, которое можно было бы передать Украине для противостояния России.

Через 10 дней Шольц сообщил, что они нашли вариант, как "хоть что-то дать" Украине, но исключительно для оборонительных целей. Для этого было необходимо, чтобы с немецким лидером переговорил американский президент Джозеф Байден.

Тем не менее ушло две недели на торги внутри ведущих политических сил ФРГ, чтобы 28 апреля Бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине.

Однако на этом борьба за достойный ответ агрессору в Берлине не закончилась. Нынче Олаф Шольц и его правительство подвергается давлению со стороны общественности и "зеленых", которые требуют наложить эмбарго на российские энергоносители.

По материалам: Сегодня