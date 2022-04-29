Швеция хочет укрепить военные объекты на острове Готланд из-за России

Страна хочет иметь возможность разместить гораздо больше призывников

В 2018 году Швеция восстановила армейский Готландский полк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Швеции выделило до 1,6 миллиарда шведских крон на укрепление своей военной инфраструктуры на острове Готланд в Балтийском море на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Об этом пишет Reuters.

Какая ситуация

Отмечается, что Швеция восстанавливала свои вооруженные силы в течение последнего десятилетия – особенно после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

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При этом последний транш денег пойдет на расширение казарм и другой инфраструктуры на острове.

"Цель состоит в том, чтобы иметь возможность разместить гораздо больше призывников и сделать операции более эффективными, тем самым способствуя увеличению потенциала… на Готланде", – заявил министр Макс Эльгер.

В 2018 году Швеция восстановила армейский Готландский полк, который был расформирован более 10 лет назад, а также усилила оборону острова с помощью ракет класса "земля-воздух" и других мер.

Напомним, страны Балтии в своем заявлении отметили, что постараются "значительно укрепить долгосрочный потенциал" сдерживания и обороны НАТО, а также восточный фланг альянса.

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По материалам: Сегодня