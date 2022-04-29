Швеция хочет укрепить военные объекты на острове Готланд из-за России
Страна хочет иметь возможность разместить гораздо больше призывников
В 2018 году Швеция восстановила армейский Готландский полк. / Фото: Коллаж: Сегодня
Правительство Швеции выделило до 1,6 миллиарда шведских крон на укрепление своей военной инфраструктуры на острове Готланд в Балтийском море на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.
Об этом пишет Reuters.
Какая ситуация
Отмечается, что Швеция восстанавливала свои вооруженные силы в течение последнего десятилетия – особенно после аннексии Россией Крыма в 2014 году.
Далее по теме
Боррель шокирован обстрелом Киева во время визита генсека ООН и премьера Болгарии
Сегодня, 09:02
США не позволят РФ шантажировать Европу газом – Байден
Сегодня, 08:13
Израиль и Болгария рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Приднестровье
Сегодня, 01:57
При этом последний транш денег пойдет на расширение казарм и другой инфраструктуры на острове.
"Цель состоит в том, чтобы иметь возможность разместить гораздо больше призывников и сделать операции более эффективными, тем самым способствуя увеличению потенциала… на Готланде", – заявил министр Макс Эльгер.
В 2018 году Швеция восстановила армейский Готландский полк, который был расформирован более 10 лет назад, а также усилила оборону острова с помощью ракет класса "земля-воздух" и других мер.
Напомним, страны Балтии в своем заявлении отметили, что постараются "значительно укрепить долгосрочный потенциал" сдерживания и обороны НАТО, а также восточный фланг альянса.
Читайте также:
- Путин решил напасть на Финляндию? Что ответит НАТО на угрозы России открыть северный фронт
- Украина объединила мир в борьбе с русским злом: главные заявления властей за 29 апреля
- Как найти в Швеции бесплатное жилье
По материалам: Сегодня