Запад готовит запрет импорта российской нефти. Ключевые заявления мировых лидеров 19 апреля

Западные политики говорили о необходимой помощи Украине и гуманитарных коридорах

Антониу Гутерриш, Эммануэль Макрон, Марк Рютте / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители власти ряда европейских стран и международных организаций сделали заявления, касающиеся Украины. Говорили об опроснике кандидата в ЕС и поставках оружия. Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления иностранных деятелей за 19 апреля.

Главный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер прокомментировал шаги Украины по вступлению в ЕС.

«Власть Украины передала ответы на первую часть опросника. Мы ждем их ответа на вторую часть опросника. После этого мы будем усердно работать, чтобы составить наш вывод. Мы не будем говорить о конкретных временных рамках. Мы сделаем это настолько усердно и быстро, насколько сможем», — сказал он.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер рассказал о подготовке к запрету импорта нефти из РФ.

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«Необходимо запретить импорт российской нефти. Именно к этому мы готовимся, я этого не скрываю. Президент республики ясно давал понять, что мы стараемся убедить наших европейских партнеров остановить импорт российской нефти», — сообщил он.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что его страна окажет военную помощь Украине.

«Нидерланды будут поставлять Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем эту возможность», — рассказал политик.

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что пока не видит смысла говорить с Путиным.

"После массовых убийств, которые мы обнаружили в Буче и других городах, война приобрела другой оборот, поэтому с тех пор я больше не разговаривал с ним (Путиным – ред.) напрямую, но я не исключаю, что сделаю это в будущем", — заявил он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал открыть гуманитарные коридоры для мирных жителей.

«Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в Страстную неделю – начиная со страстного четверга и Пасхи 24 апреля, чтобы позволить ряду гуманитарных коридоров открыться», — сказал он.

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По материалам: Сегодня