Канада выделит $1,5 млрд на оружие и финансовую помощь Украине
Правительство Канады работало над помощью Украине еще до начала полномасштабного вторжения Путина
Украина получит помощь от Канады/Фото: Укринформ, коллаж: "Сегодня"
Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-2023 годы, в котором предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины.
Об этом сообщил депутат канадского парламента Иван Бейкер.
Подробности
"Министр финансов Христя Фриланд подала федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 млн долларов в 2033-23 годах для предоставления дальнейшей военной помощи Украине и до 1 млрд долларов новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами до их победы", — сообщил Бейкер.
Министр финансов Христя Фриланд отметила, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российского вторжения.
Далее по теме
Песков разозлил ярых сторонников Путина
Вчера, 14:17
НАТО разделилось на две части в вопросе отношений с Россией – The New York Times
Вчера, 07:56
Россия впервые признала большие потери своих войск в войне против Украины
Вчера, 20:13
"С первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре наших забот. А потом Владимир Путин вторгся в Украину", — написала она в Twitter.
США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade
Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.
По словам пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби, США и Украина ведут переговоры по дальнейшему использованию дронов в случае необходимости.
"Мы уже заказали и отправили 100 дронов Switchblade. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, однако они отправились в начале этой недели. Поэтому беспилотники будут скоро у украинских военных, если они уже не прибыли", – отметил он.
Представитель Пентагона подчеркнул, что системы Switchblade не очень сложные и не требуют длительного обучения. Чтобы ими пользоваться, достаточно около двух дней тренировки. Американские военные уже обучают группу украинцев работе со Switchblade, которые вскоре вернутся в Украину и передадут знания остальным украинским бойцам.
Читайте также
- США готовят программу ленд-лиза для Украины – как это поможет в войне против РФ
- Молдове предоставит 700 млн евро для помощи украинским беженцам
По материалам: Сегодня