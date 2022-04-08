Канада выделит $1,5 млрд на оружие и финансовую помощь Украине

Правительство Канады работало над помощью Украине еще до начала полномасштабного вторжения Путина

Украина получит помощь от Канады/Фото: Укринформ, коллаж: "Сегодня"

Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-2023 годы, в котором предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины.

Об этом сообщил депутат канадского парламента Иван Бейкер.

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"Министр финансов Христя Фриланд подала федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 млн долларов в 2033-23 годах для предоставления дальнейшей военной помощи Украине и до 1 млрд долларов новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами до их победы", — сообщил Бейкер.

Министр финансов Христя Фриланд отметила, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российского вторжения.

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"С первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре наших забот. А потом Владимир Путин вторгся в Украину", — написала она в Twitter.

США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade

Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.

По словам пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби, США и Украина ведут переговоры по дальнейшему использованию дронов в случае необходимости.

"Мы уже заказали и отправили 100 дронов Switchblade. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, однако они отправились в начале этой недели. Поэтому беспилотники будут скоро у украинских военных, если они уже не прибыли", – отметил он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что системы Switchblade не очень сложные и не требуют длительного обучения. Чтобы ими пользоваться, достаточно около двух дней тренировки. Американские военные уже обучают группу украинцев работе со Switchblade, которые вскоре вернутся в Украину и передадут знания остальным украинским бойцам.

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По материалам: Сегодня