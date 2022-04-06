Провал на киберфронте. Минобороны России запретило солдатам заходить в интернет
Москва взялась еще сильнее следить за своими военными
Такие фотографии совсем не мотивируют оккупантов возвращаться в Украину / Коллаж "Сегодня"
Украина получила победу на информационном фронте, о чем может свидетельствовать тот факт, что в армии России усиливается цензура. Это следует из «Выписки по приказу заместителя командующего западным военным округом по военно-политической работе», которую Минобороны России разослало в военные части.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Что известно
В документе утверждается, что «командиры столкнулись с противодействием личного состава», который выражает недовольство войной в Украине. По мнению российского командования, вина за снижение мотивации и настроения военных ложится на сеть интернет и популярные мессенджеры.
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Основными способами воздействия на российских военных избраны: «воздействие на историческую память (искажение исторических фактов истории России), манипулирование мнениями за счет агентов влияния». А также распространение неправдивой, по мнению оккупантов, информации о событиях и обстановке в зоне боевых действий.
Чтобы поднять мотивацию оккупантов, отдан приказ ограничить "выход личного состава в телекоммуникационно-информационную сеть интернет с персональных мобильных устройств с расширенными мультимедийными возможностями".
Вывод
"Согласно указаниям командования российским военным либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в «телекоммуникационно-информационной сети интернет». Сам факт появления подобного документа свидетельствует об эффективности украинских информационных войск в противодействии агитации оккупантов", – сообщает ГУР Минобороны.
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По материалам: Сегодня