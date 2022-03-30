Правительство Венгрии заподозрили в прослушке посла Украины

Вопрос открыт, откуда глава МИД Венгрии знает предмет разговора Кулебы со своими подчиненными

В Киеве разочарованы такими заявлениями из Будапешта / Коллаж "Сегодня"

В Украине заподозрили власти Венгрии в прослушке нашего посла в этой стране. Подозрения возникли после того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство в попытке повлиять на ожидаемых 3 апреля парламентских выборах, ссылаясь на разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с нашим послом в Будапеште.

Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".

Новый скандал

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство во влиянии на ход выборов, заявив, что об этом шла речь в телефонном разговоре между украинскими дипломатами и главой внешнеполитического ведомства Украины. По его словам, якобы Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

Сийярто не стал прибегать к деталям, откуда у него данные о содержании телефонного разговора между украинскими чиновниками. Однако издание «Европейская правда» отмечает, что в прошлом году в Венгрии вспыхнул скандал по поводу использования шпионской программы Pegasus против оппозиционных политиков и журналистов, и в правительстве нынешнего премьера Виктора Орбана открыто признали ее применение.

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Реакция Киева

Дмитрий Кулеба выразил сожаление в связи с такими заявлениями главы МИД Венгрии.

"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать", – заявил Кулеба в комментарии для "Европейской правды".

Двухсторонние отношения

Нынешним властям Венгрии, которые со скрипом принимают общеевропейские санкции против агрессора России, очень не нравится, что антивоенную тему "оседлала" оппозиция на фоне рекордной поддержки Украины во всем мире.

Главный соперник премьер-министра Виктора Орбана оппозиционер Петер Марки-Зай поддержал многотысячную акцию, состоявшуюся в Будапеште в минувшие выходные в поддержку украинцев и в память о погибших в Мариуполе от российских бомбардировок. За это власти обвинили его в расшатывании добрососедских отношений Венгрии с Россией.

Чуть ранее тот же Петер Сийярто писал, что Венгрия прилагает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны о закрытом небе и транзите оружия через свою территорию.

Такая позиция становится проблемой для других партнеров Венгрии по региону. Например, министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу глав оборонных ведомств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) из-за позиции Будапешта по поводу санкций против РФ.

По материалам: Сегодня