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Путин срочно призвал резервистов на военные сборы — указ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
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Указ появился поздно вечером

Путин срочно призвал резервистов на военные сборы — указ

Путин готовится к серьезной игре/Коллаж "Сегодня"

Вечером 18 февраля появился указ президента Российской Федерации "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году". Владимир Путин призвал под ружье граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе.

Об этом сообщает Интерфакс.

Указ

"Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу вечером на официальном портале правовой информации.

Путин срочно призвал резервистов на военные сборы — указ

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Путин срочно призвал резервистов на военные сборы — указ

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Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

Обстановка

  • Указ появился на фоне обострения ситуации на Донбассе.
  • Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистских регионов т. н. "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию.
  • Вечером боевики заявили, что в центре Донбасса произошел взрыв. Так называемая народная милиция сообщила, что возле Дома правительства взорвался автомобиль.
  • Владимир Путин заявил, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе Киев должен сесть за стол переговоров с представителями террористических "Л/ДНР".
  • Нападение на Украину начнется с масштабных провокаций, которые призваны оправдать вторжение России в нашу страну. Пошаговый план этого нападения озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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