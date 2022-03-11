Путин начал чистки в службе ФСБ, которая занималась аналитикой по Украине – СМИ

Под домашний арест отправлены кураторы проекта в Украине

Первых виновных Путин уже нашел / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник Владимир Путин начал искать виновных в провале блицкрига по захвату большей части Украины. По данным российских журналистов, их лидер начал репрессии против 5-й службы ФСБ. Именно она накануне войны обеспечивала президента России данными о политической ситуации в Украине, якобы, благоприятной для вторжения.

Об этом сообщает российское агентство "Медуза".

Что известно

"После двух недель войны президент России Владимир Путин начал репрессии против своего любимого ведомства — ФСБ. По сведениям журналистов, под удар попала так называемая 5-я служба ФСБ. Ее руководство, по утверждению источников, отправлено под домашний арест. Официального подтверждения этих сведений нет", – сказано в публикации.

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5-я служба (официальное название — Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами.

"Именно 5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", – сообщает "Медуза".

Ситуация

16 день (вместо трех) армия мародеров России продолжает попытки захватить хотя бы один крупный город Украины. Оккупанты бьют по украинским городам, число жертв среди мирного населения растет. Тем временем Россия получает все больше санкций и ее экономика летит в пропасть.

Украинские спецслужбы продолжают публиковать перехваты разговоров российских военных преступников, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года. На этот раз российский оккупант рассказал матери, что кадыровцы также оказались плохими воинами, а они занимаются мародерством.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты на протяжении суток 10 марта не совершили никакого существенного продвижения.

По материалам: Сегодня