В мире

Белорусы не признают бомбардировку своей территории

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 11 марта, 2022
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Что ж была за атака, остается неизвестно

Белорусы не признают бомбардировку своей территории

Официальный Минск решил не признавать удары по территории свой страны российской авиации со стороны Украины. Пока что.

Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь на своей телеграм-канале.

Сообщение

"Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество. По состоянию на 18 часов 30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию", – сказано в сообщении Минобороны Беларуси.

Белорусы не признают бомбардировку своей территории

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Белорусы не признают бомбардировку своей территории

Перед этим самопровозглашенный президент Александр Лукашенко прилетел на поклон к международному преступнику Владимиру Путину, чтоб, как ожидалось, договориться о совместной войне против Украины.

Ситуация

  • Днем 11 марта командование украинских военно-воздушных сил заявило, что российские военные самолёты, войдя в воздушное пространство Украины, нанесли удар по белорусской территории с целью обвинить в этом украинскую сторону и втянуть Беларусь в войну.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил белорусов, что не стоит идти в Украину с войной.
  • По его словам, именно под визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власть Украины готовились к полномасштабной войне с РФ, однако не ожидала атаки со стороны Беларуси.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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