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Госдума РФ поставила точку в признании «ЛДНР»

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 марта, 2022
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Договоры вступят в силу с момента их опубликования

Госдума РФ поставила точку в признании "ЛДНР"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР". Об этом пишет ТАСС.

При этом депутаты внесли поправки в законы о ратификации, согласно которым договоры вступят в силу с момента их опубликования.

В подписанном документе сообщается, что "стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров", а также на принципах равноправия и невмешательства.

Госдума РФ поставила точку в признании "ЛДНР"

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Также отмечается, что договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и прочее.

Признание "ЛДНР"

  • 19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.
  • 14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.
  • По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.
  • 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
  • После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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