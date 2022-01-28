Второй день кряду: в Украине снова рекордные данные по заболеваемости на ковид

Только вчера, 27 января, в Украине был установлен новый рекорд по количество новых случаев заражения на коронавирус. Однако уже сегодня, 28 января, он был обновлен.

За сутки зафиксировали 34 408 случаев заболевания Covid-19 – это максимальное значение за все время пандемии. Среди 34,4 тысяч больных – 5 341 ребенок (15,5%) и 808 медработников (2,3%), пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Больше всего новых случаев остается в Ивано-Франковской области – 2807, несмотря на то, что там уже несколько дней действует режим «красной» зоны. Также среди лидеров Львовская (2793), Одесская (2406) области, Киев (2384), а также Житомирская (1988) и Хмельницкая (1865) области.

Также растет количество госпитализаций, но смертность остается прежней. В этот четверг в больницы положили 3 342 человека, а умерли 144 пациента.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 980 610 раз. Зафиксировано 99 882 смерти и 3 608 094 выздоровления.