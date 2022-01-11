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Приговоренный к пожизненному заключению мультимиллионер Роберт Дерст умер в тюрьме

Магнат-мультимиллионер умер по естественным причинам

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 11 января, 2022
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epa09524350 Robert Durst appears in court for his sentencing at the Inglewood Courthouse in Inglewood, California, USA, 14 October 2021. Robert Durst was sentenced to life without possibility of parole for the killing of Susan Berman. EPA/Myung J. Chun / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Роберт Дерст, американский магнат-мультимиллионер в сфере недвижимости, отбывавший пожизненный срок за убийство подруги в 2000 году, скончался в тюрьме в возрасте 78 лет, сообщил в понедельник один из его адвокатов.

Дерст умер «по естественным причинам, связанным с длинным списком медицинских проблем, которые мы много раз поднимали в суде за последние два года», — сказал Чип Льюис, пишет Первая Лента.

Эксцентричный магнат в сфере недвижимости был приговорен в октябре прошлого года судом Лос-Анджелеса к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство своей подруги Сьюзан Берман в 2000 году.

Женщина была убита в своем доме в Беверли-Хиллз выстрелом в затылок. Присяжные решили, что Дерст выжидал удобного момента, чтобы застрелить женщину и таким образом избавиться от неудобного свидетеля.

Дерст также был обвинен в убийстве 71-летнего соседа в Техасе. Доказательства судебного процесса показали, что Берман помог Дерсту создать ложное алиби в связи с исчезновением его жены Кэтлин МакКормак в 1982 году. По версии обвинения, мужчина убил Сьюзан Берман, потому что боялся, что она в конечном итоге поделится с властями своими сведениями об исчезновении его жены.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни президент Европарламента Давид Сассоли.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 11 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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