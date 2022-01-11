Приговоренный к пожизненному заключению мультимиллионер Роберт Дерст умер в тюрьме

Роберт Дерст, американский магнат-мультимиллионер в сфере недвижимости, отбывавший пожизненный срок за убийство подруги в 2000 году, скончался в тюрьме в возрасте 78 лет, сообщил в понедельник один из его адвокатов.

Дерст умер «по естественным причинам, связанным с длинным списком медицинских проблем, которые мы много раз поднимали в суде за последние два года», — сказал Чип Льюис, пишет Первая Лента.

Эксцентричный магнат в сфере недвижимости был приговорен в октябре прошлого года судом Лос-Анджелеса к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство своей подруги Сьюзан Берман в 2000 году.

Женщина была убита в своем доме в Беверли-Хиллз выстрелом в затылок. Присяжные решили, что Дерст выжидал удобного момента, чтобы застрелить женщину и таким образом избавиться от неудобного свидетеля.

Дерст также был обвинен в убийстве 71-летнего соседа в Техасе. Доказательства судебного процесса показали, что Берман помог Дерсту создать ложное алиби в связи с исчезновением его жены Кэтлин МакКормак в 1982 году. По версии обвинения, мужчина убил Сьюзан Берман, потому что боялся, что она в конечном итоге поделится с властями своими сведениями об исчезновении его жены.

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