Это тревожный сигнал для всего мира – ВОЗ о новых данных по коронавирусу

Как заявил в четверг директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по кризисным ситуациям Майк Райан заявил, что число случаев заражения коронавирусом в Европе за последние четыре недели является «тревожным сигналом» для остального мира.

Он подчеркнул, что балансы новых инфекций растут, несмотря на доступность вакцин. Только за неделю количество инфекций в Европе увеличилось на 55 процентов, пишет Первая Лента.

«Это тревожный сигнал для всего мира, поскольку мы видим, что происходит в Европе, несмотря на доступность вакцин», — сказал Райан на пресс-конференции.

Также в четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что бустерные дозы препаратов против COVID-19 в настоящее время следует давать только людям со сниженным иммунитетом.

— Мы продолжаем призывать производителей вакцин, что их приоритетом являются поставки COVAX, а не просто прибыль, — сказал генеральный директор ВОЗ.

COVAX — это глобальная программа доставки вакцины COVID-19 для развивающихся стран под эгидой ВОЗ.

В среду агентство здравоохранения ООН одобрило экстренное использование индийской вакцины против COVID-19, Covaxin.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже прогнозируют 50 000 случаев ковида в сутки.