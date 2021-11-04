В Украине уже прогнозируют 50 000 случаев ковида в сутки – ситуация будут ухудшаться

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине в ближайшее врем не только не будет ухудшаться, но и наоборот станет еще более тяжелой. Такой прогноз дали в НАН Украины.

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко заявил, что уже в ближайшее время в Украине будут фиксировать до 50 000 случаев коронавирусной инфекции каждый день, пишет Первая Лента со ссылкой на Обозреватель.

«Может быть 40, 50 тысяч новых больных в сутки, могут отсутствовать места в реанимациях, дефицит кислорода. Система перегружена, у нее нет возможностей для увеличения мощности», — сказал Досенко.

Эксперт добавил, что Украина еще не вышла на пик заболеваемости. Досенко отметил, что нет никаких оснований полагать, что Украина находится на плато и дальше будет уменьшение. Он добавил, что возможно, на время будет небольшое уменьшение, а затем будет повышение.

«Ничего приятного современная научная медицина, эпидемиология не может нам сказать», — сказал Досенко.

Напомним, что в Украине за предыдущие сутки был установлен рекорд по количеству новых случаев заражения.