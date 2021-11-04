Путин раньше хотел, чтобы Россия вступила в НАТО – Робертсон

Когда Владимир Путин начал свой первый президентский срок, он хотел, чтобы Россия под его руководством вступила в НАТО, сказал Джордж Робертсон. Однако условие Путина состояло в том, чтобы обойти процедуры, требуемые от потенциальных участников Пакта.

Джордж Робертсон, бывший министр обороны Великобритании, возглавлявший НАТО с 1999 по 2004 год, признал, что Путин не хотел, чтобы его страна «стояла в одном ряду с другими незначительными странами», пишет Первая Лента со ссылкой на The Guardian.

Вспоминая свою встречу с Путиным, который вступил в должность президента России в 2000 году, Робертсон сказал, что российский лидер хотел, чтобы его страна стала частью Западной Европы. «Они хотели быть частью безопасного, стабильного и развивающегося Запада», — сказал бывший генеральный секретарь НАТО.

Во время разговора с президентом России Робертсон напомнил ему, что НАТО не приглашает государства присоединиться к Пакту, а принимает от них заявки. «Путин ответил, что его страна не будет стоять в одном ряду с многочисленными бессмысленными странами», — сказал он.

Ранее НАТО признало восемь российских дипломатов разведчиками.