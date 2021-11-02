В мире

Первая страна в мире одобрила вакцину Novavax

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа ago
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Вакцина COVID-19 от американской компании Novavax условно разрешена в Индонезии. Это первая страна, где будет использоваться этот препарат. Ожидается, что в 2021 году Индонезия получит 20 миллионов доз вакцины.

Препарат, предназначенный для Индонезии, будет производиться в Индии Институтом сыворотки Индии (SII). Новавакс уже подал заявку на регистрацию своей вакцины, в т.ч. в Великобритании, Австралии, Индии и на Филиппинах. По словам президента кампании Стэнли Эрка, получение разрешения в этих странах — вопрос «недель, а не месяцев», пишет Первая Лента.

Новавакс также оценивается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Одобрение ВОЗ позволит распространять препарат в рамках программы COVAX, которая направлена ​​на поставку вакцин в развивающиеся страны. Novavax и SII обязались предоставить 1,1 миллиарда доз вакцины для COVAX. Президент Эрк объявил, что первые поставки COVAX будут отправлены в конце этого года.

По данным клинических испытаний вакцина Новавакс имеет около 90 процентов эффективности в профилактике коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что в Украине все-таки будет обязательная вакцинация.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа ago
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Виктор

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