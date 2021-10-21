Европейский Союз не скоро одобрит вакцину Спутник V: этого точно не произойдет в 2021 году

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) вряд ли одобрит российскую вакцину от коронавируса как минимум до первого квартала 2022 года.

Все зависит от того, предоставят ли россияне недостающие данные до конца ноября. Если это произойдет, решение о возможном допуске вакцины на рынок ЕС может быть принято в первом квартале следующего года, пишет Первая Лента со ссылкой на агентство Reuters.

— Решение EMA до конца года сейчас абсолютно невозможно, — сообщил Reuters источник, близкий к EMA.

Утверждение Спутника V Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) позволит производителям Спутника конкурировать с западными производителями лекарств. Для многих россиян это упростило бы поездки за границу.

Результаты испытаний фазы 3, опубликованные в The Lancet в феврале, показали, что вакцина была эффективна почти на 92%. Позже Россия сообщила, что на Спутник V на около 83 процентов эффективен против варианта Дельта.

Вакцина используется в России и более чем в 70 странах мира.

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